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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В правительстве озабочены сокращением в экономике числа 30-39-летних работников

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Самый востребованный персонал - возрастная группа работников от 30 до 39 лет - сокращается в российской экономике на 30%, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

"Нас пугает дисбаланс, который в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, самый готовый к изменениям. Их количество сокращается на 30%. Но растет количество молодых и более возрастных", - сказала Голикова.

По определенным профессиям не хватает работников. По данным вице-премьера, на одного зарегистрированного безработного с соответствующим опытом, приходится 13 вакансий квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта.

"Это в основном профессии, связанные со слесарным, фрезерным делом, в отрасли строительства. Немного колеблется между кварталами, но напряжённость наблюдаем, - уточнила она. - Финансы и страховое дело - перебор. Их достаточное количество подготовлено".

Голикова сообщила, что на данный момент ведется работа совместно с Минэкономразвития, Минтрудом и образовательным блоком по формированию прогноза по потребностям российской экономики в кадрах до 2030 года.

"Мы сейчас на федеральном уровне практически завершаем работу по прогнозу. (...) С учетом демографии мы оценили, что исходя из возрастов, которые мы на сегодняшний день имеем, и трендов, которые складываются, а именно рост количества людей в возрасте 15-19 лет и снижающийся тренд возрастов 30-39 лет, заставляет нас пересматривать подходы не только к прогнозированию, но и подготовке кадров на уровне среднего специального образования, высшего образования, в каком-то смысле профориентации в школе средней и дополнительного образования", - сказала Голикова.

21 сентября президиум Госсовета обсудит на заседании ситуацию на рынке труда.

Минэкономразвития Минтруд Госсовет Татьяна Голикова
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