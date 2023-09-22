Минобороны РФ сообщило о двух сбитых над Черным морем украинских БПЛА
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона над акваторией Черного моря, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Ранее власти Туапсинского района сообщили об уничтожении беспилотника, пострадавших и разрушений нет.