Военные РФ уничтожили украинскую ракету и два дрона у побережья Крыма

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили у побережья Крыма украинскую ракету и два беспилотника, заявили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа", - отметили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что это произошло в пятницу около 10:30 по московскому времени.