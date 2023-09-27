РСА предложил ЦБ отсрочить на 90 дней новый расчет цен на авторемонт по ОСАГО

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российский союз страховщиков инициирует отсрочку введения изменений в порядок оценки средней стоимости восстановительного ремонта в ОСАГО на 90 дней после принятия соответствующего нормативного акта Банка России, сообщает РСА.

Проект указания с изменением соответствующих подходов при составлении ценовых справочников РСА опубликован регулятором для обсуждения.

Если предложение автостраховщиков об отсрочке введения, связанное с необходимой подготовкой к новациям, ЦБ поддержит, изменения вступят в силу, скорее всего, в начале следующего года.

Ранее Банк России опубликовал проект указания с корректировками в методике сбора данных для расчетов средней стоимости автозапчастей, узлов, лакокрасочных материалов и нормо-часов, на основании которых составляются ценовые справочники РСА. Страховщики ОСАГО используют эти данные для расчетов конкретных выплат по полисам ОСАГО.

В проекте нормативного акта ЦБ предложил уточнить модель учета данных, которая будет детальнее отражать региональную специфику ценообразования на территориях. Это актуально в первую очередь для ремонта автопарка регионов Дальнего Востока, где активно эксплуатируются праворульные автомобили, для них на практике сложилась отдельная линия поставок запчастей и подходы к ценообразованию.

В проекте указания ЦБ в справочник запчастей планируется включать сведения о ценах на авторемонт, рассчитанных не только на основе данных по Москве и Московской области, как это делается сейчас (с применением коэффициентов для регионов), но и анализировать рынок других территорий. Это приблизит выплаты по ОСАГО в регионах к реальной рыночной ситуации, считают в ЦБ.

В РСА поддержали предложения регулятора по определению стоимости запчастей регионов с более глубоким учетом их специфики, в союзе определили такой подход как более справедливый.

По мнению президента РСА Евгения Уфимцева, изменения предполагаются "за счет расширения списка базовых регионов, для которых цены в справочниках будут формироваться с учетом местных цен. Список таких регионов будет формировать РСА. Эти изменения потребуют доработки программного обеспечения и, соответственно, времени на их внедрение. По оценкам РСА, необходимый для этого срок составит около трех месяцев".

Также согласно проекту указания, регулятор предложил увеличить максимальный срок поставки запчастей для ремонта автомобиля - с 14 на 30 дней. "В условиях санкций сроки поставок деталей и комплектующих возросли, поэтому предложение ЦБ справедливо, - считает Уфимцев. - При сборе цен на запчасти важно правильно учитывать и срок поставки, который, естественно, влияет на цену детали. Кроме того, при сборе цен в субъектах РФ необходимо контролировать, чтобы срок поставки в этот регион отличался от срока поставки в базовый регион не более чем на 7 календарных дней. Это усложняет процедуру сбора и обработки первичных ценовых сведений, но позволяет отбросить неадекватные цены и не принимать во внимание возможные задержки с транспортировкой деталей внутри России".

Банк России объявил о сборе предложений по опубликованному проекту указания о корректировке подходов к расчетам в справочниках средней стоимости восстановительного ремонта РСА до 21 октября этого года.

РСА в рамках действующей методики регулярно пересматривает цены в действующих справочниках восстановительного ремонта с учетом мониторинга изменений ситуации на рынке, последняя редакция ценовых справочников действует с 19 сентября этого года.