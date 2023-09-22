Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ракетный удар нанесен в пятницу по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По штабу флота враги нанесли ракетный удар", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что возле театра Луначарского, в центре города, упал осколок.

"Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - добавил Развожаев, попросив не выкладывать фото и видео.

Ранее сообщалось, что в Севастополе второй раз за день было остановлено морское сообщение.