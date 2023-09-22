Морское сообщение остановили в Севастополе второй раз за день

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Движение морского транспорта приостановили в Севастополе в пятницу второй раз за день, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

Причина остановки не указана.

Первый раз рейд был закрыт около часа.

Севастопольская бухта разделяет город на южную и северную части, между которыми курсируют паромы и катера.