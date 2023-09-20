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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Глава Севастополя сообщил об отраженной ракетной атаке

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны отразила в среду ракетную атаку на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"По уточненной информации, наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Сейчас в городе все спокойно", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Развожаев сообщал о нескольких сбитых беспилотниках и возгорании травы от обломков.

В Крыму и Севастополе действуют высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Севастополь Михаил Развожаев
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