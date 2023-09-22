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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Аэропорт Перми возобновил обслуживание рейсов после ЧП с самолетом

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Перми (Большое Савино) возобновил прием и отправку самолетов после инцидента с выкатыванием лайнера AnadoluJet за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани.

"Аэродром Большое Савино возобновил прием и отправление воздушных судов в 15:50 по местному времени (13:50 мск), аэропорт работает в штатном режиме. На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени, указанному на онлайн-табло", - сказали в пресс-службе.

Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы самолет Boeing 737-800 авиакомпании AnadoluJet (эксплуатант Turkish Airlines) отбуксирован на стоянку.

Как сообщалось, днем в пятницу летевший из Антальи самолет при посадке в Перми выкатился за пределы ВПП, проехав 50 метров. На борту находились 174 пассажира, из них 26 несовершеннолетних, а также семь членов экипажа. Пострадавших нет.

В связи с инцидентом аэропорт временно приостанавливал прием и отправление воздушных судов.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Пермь AnadoluJet Анталья Турция
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