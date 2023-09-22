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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Губернатор Севастополя объявил отбой ракетной угрозы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Угроза ракетной опасности в Севастополе снята, но в центр города все еще не стоит выезжать, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Отбой ракетной и авиационной опасности! Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать. Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота и падении осколка возле театра Луначарского в центре города, добавив, что всем, кто находится рядом со штабом ЧФ, при включении сирены необходимо пройти в укрытия. "Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания", - написал Развожаев.

После этого стало известно об угрозе еще одной атаки, власти призвали не выходить из домов.

Михаил Развожаев Севастополь
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