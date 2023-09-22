Глава Крыма заявил об отражении атаки крылатых ракет

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны отразила в пятницу атаку крылатых ракет на Крым, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Об этом Аксанов написал в своем телеграм-канале. Число сбитых ракет он не уточнил.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что одну ракету сбили под Бахчисараем в центральной части полуострова, в результате загорелась трава.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе, нанесенном в пятницу по штабу Черноморского флота в городе.