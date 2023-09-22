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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Минэкономразвития спрогнозировало экспортные цены на нефть РФ в 2024-26 гг. на уровне $70/барр.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Прогноз по ценам на нефть марки Brent на уровне $85 за баррель в 2024 году со снижением до $76 в 2026 году учитывает возможности балансировки в рамках ОПЕК+, при этом цены на российскую нефть ожидаются на уровне около $70 и это консервативная оценка, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, представляя на заседании правительства уточненный макропрогноз на 2023-2026 годы.

По его словам, текущие цены на российскую нефть в рублях выше прогнозных примерно на 20%.

"Цены на нефть марки Brent в 2023 году в среднем за год оцениваются на уровне $83,5/баррель с последующим ростом до $85 в 2024 году. К 2026 году ожидаем снижение до $76/баррель. Такая динамика соответствует форвардным ценам и учитывает возможности балансировки в рамках сделки ОПЕК+", - сказал министр.

"При этом экспортные цены на российскую нефть составят в 2024-2026 годах около $70 за баррель. Это довольно консервативная оценка. Сейчас цены в рублях выше прогнозных примерно на 20%", - добавил он.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ прогнозирует цену на нефть марки Brent в 2023 году в $83,5 за баррель, в 2024 году - $85,0, в 2025 году - $80,2, в 2026 году - $76,2.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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