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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Решетников назвал ключевым драйвером роста экономики инвестиционную активность

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ключевым драйвером экономического роста в стране в среднесрочном периоде станет инвестиционная активность, которая позволит удовлетворить растущий потребительский спрос, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, представляя правительству уточненный макропрогноз на 2023-2026 годы.

"Теперь об основных источниках экономического роста. Инвестиции остаются ключевым драйвером. По итогам первого полугодия 2023 года рост инвестиций составил 7,6%. Что важно - во 2 квартале активизировались инвестиции за счет собственных средств компаний. В целом по итогам года ожидаем рост инвестиций на 6%", - сказал министр.

"На период 2024-2026 годов прогнозируем рост инвестиций в основной капитал в среднем на уровне до 3% в год. При сохранении высокого уровня бюджетных инвестиций будет расти вклад частного капитала предприятий. Для этого требуется обеспечить стабильность условий для инвесторов, распределение рисков, в том числе снижение процентных рисков, поощрение инвестиций в технологически сложные и рискованные проекты", - отметил он.

"Рост инвестиционной активности позволит в среднесрочном периоде удовлетворять растущий потребительский спрос", - подчеркнул Решетников.

По его словам, спрос будет обеспечен, прежде всего, за счет роста реальных денежных доходов населения. "В 2023 году он (рост реальных доходов - ИФ) составит 4%, прежде всего за счет роста заработных плат в реальном выражении на 6,2%. В дальнейшем ожидаем стабильный рост со средним темпом 2,8% в год. Основа - трудовые и предпринимательский доходы, а также реализация мер социальной поддержки", - сказал глава Минэкономразвития, добавив, что рост заработных плат будет происходить на фоне сохранения низкого уровня безработицы - 3,1% на всем прогнозном горизонте.

Касаясь темы рисков, Решетников отметил, что "со стороны внешних условий ключевым риском остается динамика мировой экономики - ее общее замедление может негативно повлиять на ситуацию и на российском рынке".

"Внутренние риски связаны, прежде всего, с дефицитом кадров. Поэтому ключевой задачей, как обозначил президент на Петербургском экономическом форуме, является повышение производительности труда, а также обеспечение максимальной гибкости рынка труда, подготовка и переподготовка кадров", - сказал Решетников.

Минэкономразвития Максим Решетников
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