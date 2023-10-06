Росстат сообщил о падении производительности труда в стране в 2022 году на 3,6%

Это максимальное падение с 2009 года

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Производительность труда в России в 2022 году снизилась на 3,6%, такую первую оценку опубликовал Росстат (согласно графику, первая оценка динамики производительности за предыдущий год публикуется только в первой декаде октября).

Падение производительности труда в 2022 году стало максимальным с 2009 года, когда она упала на 4,1%. Помимо этих двух лет производительность труда еще снижалась в 2020 году и в 2015 году.

В 2021 году производительность труда в стране выросла на 3,7%, в 2020 году снизилась на 0,4%, в 2019 году выросла на 2,4%, в 2018 году выросла на 3,1%, в 2017 году выросла на 2,1%, в 2016 году выросла на 0,1%, в 2015 году снизилась на 1,3%, в 2014 году выросла на 0,8%, в 2013 году выросла на 2,1%, в 2012 году выросла на 3,8%, в 2011 году выросла на 3,3%, в 2010 году выросла на 3,2%.

Среди отраслей рост производительности труда в 2022 году был зафиксирован только в сельском, лесном хозяйстве - на 8,7%, строительстве - на 1,8%, в сфере гостиниц и общественного питания - на 1,3%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром - на 0,8%.

Максимальное падение производительности труда в 2022 году был зафиксировано в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов - на 12,9%. В обрабатывающих производствах производительность труда в 2022 году снизилась на 3,3%, в сфере добычи полезных ископаемых - на 3,4%, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов - на 7,0%.

В сфере транспортировки и хранения снижение производительности труда в 2022 году составило 4,5%, в сфере связи - 2,8%, в сфере деятельности профессиональной, научной и технической - на 7,0%.

Минэкономразвития в своем прогнозе на 2024-2026 году отмечало, что рост производительности труда является ключевой задачей для решения существующей проблемы дефицита на рынке труда.

"Внутренние риски связаны, прежде всего, с дефицитом кадров на рынке труда. Поэтому ключевой задачей является повышение производительности труда, а также обеспечение максимальной гибкости рынка труда, подготовка и переподготовка кадров", - подчеркивалось в трехлетнем прогнозе Минэкономразвития.

Минэкономразвития ожидает рост производительности труда в России в 2023 году на 1,7%, в 2024 году на 1,6%, в 2025 году также на 1,6%, в 2026 году на 1,9%.