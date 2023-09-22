Введение экспортных пошлин на электроэнергию прямо затрагивает "Интер РАО"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Введение экспортных пошлин на поставляемую из России электроэнергию прямо затрагивает ПАО "Интер РАО", подтвердила журналистам представитель компании Александра Панина.

"Исключения для электроэнергетики нет. Мы считаем для себя последствия", - сказала Панина.

Положительный момент для "Интер РАО" в том, что пошлины не распространяются на страны ЕврАзЭс, отметила она.

"Эти пошлины не распространяются на экспорт в страны ЕврАзЭс. А у нас сейчас основные объемы идут в страны ЕврАзЭс. Самый крупный покупатель - Казахстан", - сказала Панина.

"Самые материальные вопросы возникнут по Китаю и Монголии", - подчеркнула она.

21 сентября правительство приняло постановление, по которому с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года вводится экспортная пошлина на широкий перечень товаров (среди исключений - нефть, газ, зерно и лесоматериалы) в размере 4-7% при курсе доллара 80 рублей и выше (ставка пошлины повышается по мере ослабления рубля).

ПАО "Интер РАО" - единственный оператор экспорта/импорта электроэнергии в России.

Общий объем экспорта электроэнергии из России по итогам 2023 года до введения экспортных пошлин оценивался в 10,5 млрд кВт.ч, ниже уровня 2022 года, сказала также Панина.

"Учитывая пошлины, надо пересчитать, оценить последствия. Может это как-то повлияет", - сказала Панина.

По объемам поставки российской электроэнергии первое место в 2023 году займет Казахстан, второе - Китай, поделилась ожиданиями Панина.

"Прогноз по Казахстану - чуть меньше 5 млрд кВт.ч. Китай ожидается ниже уровня прошлого года, но на уровне десятилетнего среднего многолетнего", - продолжила она.

По словам Паниной, по итогам восьми месяцев 2023 г. снижение экспорта в Китай к аналогичному периоду прошлого года составило порядка 21%, в августе-сентябре - 55-56%. Среди причин она перечислила низкую водность, аварийность, рост энергопотребления на Дальнем Востоке.

"Ситуация продолжает быть напряженной. Пока не видим факторов улучшения ситуации. Сильно зависит от водности", - сказала Панина.

Среди важных направлений экспорта электроэнергии Панина также отметила Монголию.

"Монголия - идет активный рост потребления. До появления пошлин у нас были планы поставить 850 млн кВт.ч. Для Монголии это исторический пик", - рассказала она.

Также в рамках параллельной работы осуществляются поставки в Азербайджан, около 20 МВт поставляется в Южную Осетию.

"В этом году была поставка в Турцию - апрель, май, июнь. Грузия/Турция появляется, но сейчас ее нет", - поделилась результатами Панина.

По ее оценкам, экспортный потенциал в южном направлении оценивается в 1 ГВт.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2022 года являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).