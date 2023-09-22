Эксперты допустили, что "курсовая" пошлина более всего затронет "Русал", "Норникель" и "АЛРОСА"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Введение "курсовой ренты" – пошлины, зависящей от курса доллара – окажет наибольший эффект на "Русал", "Норникель" и "АЛРОСА", доля экспорта в выручке которых доминирует. При этом пошлина может косвенно задеть производителей золота, несмотря на то, что они реализуют металл на внутренний рынок, считают эксперты.

Эффект для EBITDA "Русала" аналитики "Моих инвестиций" оценивают в 19-22%, а для свободного денежного потока (FCF) – в 70-100%.

По оценкам аналитиков "Тинькофф", EBITDA "Русала" может снизиться на 30% относительно изначального прогноза на 2024 год. Это обусловлено тем, что у компании высокая доля экспорта (более 70%) при невысокой рентабельности бизнеса (изначальный консенсус-прогноз предполагал рентабельность по EBITDA за 2024 год на уровне 13%).

"Норникелю" инициатива может стоить 8-13% EBITDA и около 50% FCF, подсчитали "Мои инвестиции". Также пошлина негативно отразится на потенциальных дивидендных выплатах, дивидендная доходность снизится с 10% до 5%.

Эффект для EBITDA "АЛРОСА" "Мои инвестиции" оценивают в 11-15%, НЛМК - 6-9%. Аналитики "Тинькофф" полагают, что EBITDA НЛМК, "Норникеля" и "АЛРОСА" в 2024 году может снизиться на 11% от изначальных прогнозов.

Менее всего инициатива затронет финансовые показатели "Северстали" и "ММК" из-за ориентации большей части продаж на внутренний рынок. Доля экспорта в их доходах составляет 10-20%. Аналитики "Тинькофф" ожидают, что негативный эффект на EBITDA этих компаний составит около 2%.

"Несмотря на негатив для настроений инвесторов, считаем, что в окончательном виде мера может быть скорректирована в сторону смягчения для наиболее чувствительных компаний", - резюмируют аналитики "Моих инвестиций".

Золотодобытчик "Полюс" также слабо подвержен влиянию данных пошлин ввиду крайне высокой рентабельности бизнеса по EBITDA (прогноз на 2024 год - 67% до введения пошлин и 64% после их введения), считают аналитики "Тинькофф". По их оценкам, EBITDA "Полюса" за 2024 год может снизиться в пределах 5%.

Несмотря на то, что золотодобытчики сейчас продают основной объем драгметалла отечественным банкам, они могут также испытать негативный эффект, говорит источник в отрасли. Банки реализуют часть золота за рубеж и могут подпасть под пошлину, переложив расходы на недропользователей, поясняет он. В итоге производители могут столкнуться с дисконтом при продаже банкам порядка 10%.

Напрямую эффект производителям золота не передастся, считает независимый промышленный эксперт Максим Шапошников. "Все-таки большая часть банков закупает на свой баланс и, будучи сами под санкциями, старается на внешний рынок не выходить с золотом. У крупных банков есть возможность закладывать более долгие горизонты реализации золота и балансировать свои риски производными инструментами, поэтому прямого перекладывания дисконта на корпоратов быть не должно", - говорит он.

Пошлина может привести к росту цен на мировом рынке золота, поскольку российский экспорт составляет около 3% мирового рынка, полагает Шапошников.

Что касается производителей удобрений, то с 1 сентября текущего года изначально была введена новая пошлина на удобрения в размере 7% от таможенной стоимости, напоминают аналитики "Тинькофф". Для азотных удобрений пошлина составляет не менее 1100 рублей за тонну, для фосфорных - не менее 2100 рублей/тонна. Механизм этой пошлины, установленный до декабря 2024 года, был пересмотрен: теперь ставка будет составлять 10% при курсе выше 80 руб./$. Минимальный размер пошлин для азотных и фосфорных удобрений остался прежним. При курсе ниже 80 рублей за доллар ставка снижается до 7%. В базовом сценарии это приведет к снижению EBITDA "ФосАгро" и "Акрона" на 5% за 2024 год после изменения механизма расчета пошлин, считают аналитики "Тинькофф".

Дополнительный фискальный эффект для "ФосАгро" (к уже действующей экспортной пошлине) при повышении экспортной ставки до 10% составит около 2,4-2,5 млрд рублей за квартал, говорится в обзоре БКС. По их мнению, рост экспортной пошлины неизбежно повлияет на финансовый результат за четвертый квартал 2023 года (когда "ФосАгро" предстоит еще заплатить 7 млрд рублей "налога на сверхприбыль") и в 2024 году, снизив будущие дивиденды. "Это неприятно, но все же кардинально не меняет инвестиционный кейс компании", - считают аналитики БКС.