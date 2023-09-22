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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Морское сообщение возобновили в Севастополе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Движение морского транспорта возобновили в пятницу в Севастополе после второй за день остановки, которая продлилась около семи часов, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Об остановке объявили около 12:47 мск, она стала второй за день. После этого стало известно о ракетной атаке, в результате которой поврежден штаб Черноморского флота.

Город разделяет Севастопольская бухта на южную и северную части, между которыми курсируют паромы и катера.

Севастополь
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