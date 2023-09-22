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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Минобороны РФ уточнило, что один военный пропал без вести после атаки на Севастополь

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - По уточненным данным Минобороны РФ, после отражения украинской ракетной атаки на Севастополь один российский военнослужащий пропал без вести.

"В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Один военнослужащий пропал без вести", - говорится в сообщении.

Военное ведомство уточняет, что при отражении украинской атаки на Севастополь противовоздушная оборона сбила пять ракет, повреждено здание штаба Черноморского флота.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе, нанесенном в пятницу по штабу Черноморского флота в городе. Также советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что одну ракету сбили под Бахчисараем в центральной части полуострова, в результате загорелась трава.

Севастополь Минобороны
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