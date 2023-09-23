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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:23

Военные сообщили о попытках ВСУ в течение недели наносить удары по объектам в Крыму

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение минувшей недели пытались наносить удары по объектам в Крыму, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение недели противник пытался наносить удары по объектам на Крымском полуострове крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В ходе отражения атак российскими средствами ПВО уничтожены пять крылатых ракет, противокорабельная ракета "Нептун", а также 37 ударных беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге в субботу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Крым Минобороны РФ
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