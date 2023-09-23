Военные РФ за неделю нанесли 12 групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю нанесли 12 групповых ударов дронами, наземными и авиационными ракетами по украинским объектам ремонта военной техники, оружейным складам, центрам разведки и пунктам размещения иностранных наемников, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В период с 17 по 23 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, в результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на херсонском и запорожском направлениях.

Как сказал Конашенков, "снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине".