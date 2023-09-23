Минобороны заявило о попытках ВСУ захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Армия Украины в течение недели предпринимала безуспешные попытки захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра в Херсонской области, заявили в субботу в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу реки Днепр", - сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков на брифинге.

"Пресечена деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп", - заявил он.

По данным Конашенкова, в ходе боевых действий потери ВСУ составили до 445 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии.

"На донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск за указанный период отражены 28 атак штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики", - сказал он.

По его словам, "за прошедшую неделю на данном направлении в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии потери противника составили более 1455 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО".

"Кроме того, уничтожено три склада с боеприпасами и два воинских эшелона 37-й бригады морской пехоты ВСУ на станциях погрузки", - сообщил Конашенков.

На южно-донецком направлении, сказал он, российские подразделения слаженными действиями в течение недели отразили пять атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

"Потери противника на данном направлении составили свыше 950 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено два склада с боеприпасами", - сообщил Конашенков.

Он отметил, что "в результате значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния киевским режимом осуществляется вывод подразделений 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы для восстановления боеспособности".

"На запорожском направлении подразделениями российских войск отражены восемь атак сводных штурмовых групп 71-й егерской, 47-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. В ходе боев уничтожено более 515 украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожено 35 орудий полевой артиллерии противника", - сообщил Конашенков.

На купянском направлении, сказал он, российские подразделения продолжали наносить поражение живой силе и технике 14-й, 30-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области.

"На данном направлении уничтожено свыше 215 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, а также зентиный ракетный комплекс M1097 Avenger производства США", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, "на красно-лиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск подразделениями 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества".

В результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 15 атак противника, сказал Конашенков.

Он сообщил, что "потери противника на данном направлении составили до 435 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, а также восемь орудий".