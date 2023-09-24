Пушилин ввел в ДНР комендантский час по будням с 23:00 до 04:00

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Комендантский час по будням ввели в Донецкой народной республике, соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

"Указом врио главы ДНР от 18 сентября 2023 года на территории Донецкой народной республики установлен запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов", - говорится в тексте указа Пушилина, опубликованного в воскресенье.

В период действия комендантского часа ограничивается движение общественного и частного транспорта при отсутствии специального разрешения, нахождение граждан на улице и в других общественных местах, за исключением сотрудников некоторых служб и и органов безопасности.