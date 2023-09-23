Пушилин избран главой ДНР

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Народный совет Донецкой Народной Республики избрал Дениса Пушилина главой региона, сообщается на официальном сайте главы ДНР.

В субботу, 23 сентября, состоялось заседание Народного Совета ДНР первого созыва, на котором депутаты избрали главу республики. В качестве кандидатов были предложены Андрей Крамар, Казбек Тайсаев и Денис Пушилин, говорится в сообщении.

По итогам тайного голосования главой ДНР стал действующий глава региона Денис Пушилин, сказано в релизе.