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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Пушилин избран главой ДНР

Пушилин избран главой ДНР
Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Народный совет Донецкой Народной Республики избрал Дениса Пушилина главой региона, сообщается на официальном сайте главы ДНР.

В субботу, 23 сентября, состоялось заседание Народного Совета ДНР первого созыва, на котором депутаты избрали главу республики. В качестве кандидатов были предложены Андрей Крамар, Казбек Тайсаев и Денис Пушилин, говорится в сообщении.

По итогам тайного голосования главой ДНР стал действующий глава региона Денис Пушилин, сказано в релизе.

ДНР Денис Пушилин
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