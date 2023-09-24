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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Украинский дрон атаковал поселок в Белгородской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье в своем телеграм-канале сообщил об атаке ВСУ с помощью дрона поселка в Волоконовском районе.

"Поселок Новый Волоконовского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона, который сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. Есть один пострадавший - водитель "Камаза", он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями", - написал он.

В сообщении уточняется, что мужчине была оказана вся необходимая медицинская помощь, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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