Белгородский губернатор сообщил об атаке дрона на объект связи в селе Муром

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в понедельник о новой атаке с украинской стороны территории региона.

"В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее в понедельник Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа и поселка Уразово Валуйского городского округа. При обстреле Уразово пострадали две местные жительницы.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.