Минобороны сообщило о дроне, сбитом над Белгородской областью

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны заявило, что над Белгородской области был сбит украинский беспилотник самолетного типа.

Это произошло около 9 часов утра по московскому времени. Дрон сбили дежурные средства ПВО.

"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.