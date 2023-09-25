Две женщины пострадали при обстреле поселка Уразово в Белгородской области

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Поселок Уразово в Белгородской области обстрелян со стороны Украины, есть пострадавшие, сообщил в понедельник глава региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Два человека пострадали: у одной женщины легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он добавил, что есть повреждения в частном домовладении. "Прямым попаданием снаряда разрушена хозпостройка, также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения", - сообщил Гладков.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.