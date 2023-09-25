На платежках ЖКХ может появиться показатель экономии за счет энергоэффективности

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Показатель экономии средств за энергоэффективность может появиться на платежках ЖКХ, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она сообщила на круглом столе, что собирается в течение осенней сессии внести в палату соответствующий законопроект.

По ее словам, она предложит указывать на платежке, сколько человек платит за отопление и сколько мог бы платить, если бы жил в доме класса энергоэффективности А.

Она заверила, что такая меры будет эффективнее, чем простое информирование: "Буквы не много говорят, а когда на платежке конкретные рубли....".

В России принят зеленый стандарт по строительству энергоэффективного многоквартирного жилья. До конца года подобный стандарт планируется принять по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС). При этом на платежах такой подход никак не отражается. Для стимулирования потребительского спроса на такой продукт нужны инструменты.