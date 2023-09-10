Правительство РФ утвердило комплексную госпрограмму по энергосбережению

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении комплексной госпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", направленной на развитие технологий "зелёного" строительства, электрификацию и газификацию общественного транспорта.

"Программа определяет основные направления работы по повышению энергоэффективности в электроэнергетике и теплоэнергетике, промышленности, транспорте, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Отдельный раздел программы посвящен популяризации энергосбережения", - говорится в сообщении на сайте правительства в воскресенье.

Отмечается, что в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики документ предусматривает меры по стимулированию когенерации, когда при выработке электроэнергии появляется возможность рационально использовать попутное тепло. В числе других направлений - развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии, перевод котельных на экономичные виды топлива, меры по снижению потерь электрической и тепловой энергии.

В области строительства программа предполагает поддержку государственных заказчиков, использующих при возведении зданий экологичные и энергоэффективные стройматериалы.

"За счет реализации мероприятий программы показатель энергоемкости валового внутреннего продукта страны к 2035 году должен снизиться на 35% по сравнению с аналогичным уровнем 2019 года. Это одна из целей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года", - говорится в сообщении.

Перечень конкретных мероприятий программы и план-график их реализации появятся в ее паспорте после формирования федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, сообщили в кабмине.