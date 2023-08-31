"Зеленое" строительство войдет в стратегию развития стройотрасли Москвы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Направление "зеленого" строительства включат в стратегию развития стройотрасли Москвы до 2030 года, сообщили в пресс-службе "ДОМ.РФ".

"Экологические подходы и лучшие практики "зеленого" строительства уже активно применяются девелоперами, особый интерес к этому направлению мы видим в столице. (...) Включение такого направления в стратегию развития строительной отрасли позволит расширить практику применения принципов национального стандарта и сформировать предпосылки для развития качественной городской среды в таком передовом регионе, как Москва, часто становящемся флагманом инноваций и изменений", - рассказала директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству "ДОМ.РФ" Марина Слуцкая.

Она уточнила, что уже свыше 680 строящихся многоквартирных домов в Москве соответствуют отдельным "зеленым" признакам.

Также в столичную стратегию войдет направление цифровизации.

Кроме того, департамент градполитики Москвы и "ДОМ.РФ" будут взаимодействовать при подготовке второй редакции "зеленого" ГОСТа для многоквартирных домов.

ГОСТ Р утвердили в сентябре 2022 года. Он включает в себя 81 критерий, из которых 37 - обязательные, 44 - добровольные. В стандарте указано десять категорий, в том числе класс энергоэффективности "А" и выше, наличие предчистовой отделки, инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и другие, связанные с проектированием, строительством и эксплуатацией дома.

Ранее сообщалось о создании межгосударственного "зеленого" стандарта, который могут подготовить к маю 2024 года. Свою заинтересованность в документе уже выразили Армения, Узбекистан и Молдавия.