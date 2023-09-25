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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Финансирование "Пушкинской карты" предлагается сократить в 2024-2025 гг.

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование программы "Пушкинская карта" в 2024-2025 годах предлагается сократить в общей сложности почти на 8 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., с текстом которой ознакомился "Интерфакс".

Согласно документу, объем бюджетного финансирования на федеральный проект "Пушкинская карта" в 2024 и 2025 годах предлагается сократить почти на 8 млрд рублей с 16 млрд 411 млн рублей до 12 млрд 508 млн рублей в 2024 году и с 16 млрд 411 млн рублей до 12 млрд 691 млн рублей в 2025 году. При этом, в 2026 году предлагается выделить на программу 28,3 млрд рублей, что на 10% ниже бюджетного прогноза.

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

Ранее в Минкультуры сообщили, что карты программы "Пушкинская карта" будут блокироваться до конца календарного года при нарушении правил программы. Согласно правилам программы, билет может купить только владелец карты и только для самостоятельного посещения мероприятия, без права передачи его другим людям, напомнили в министерстве.

В конце июля в ведомстве сообщили, что Минкультуры РФ изменит правила программы для повышения уровня ее защищенности, в частности, будут расширены требования к организациям культуры, пользователям будут поступать уведомления об изменениях в мероприятии, а также будет усовершенствован процесс покупки и контроля билета.

Пушкинская карта
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