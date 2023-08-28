В РФ вскоре начнут блокировать "Пушкинские карты" за нарушение правил программы

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минкультуры России в ближайшее время начнет блокировать "Пушкинские карты", владельцы которых нарушили правила программы, сообщила в интервью "Интерфаксу" глава ведомства Ольга Любимова.

"Вместе с коллегами из Минцифры мы ведем тщательный мониторинг подозрительных операций. Внутри правительства идет очень серьезная работа (...) К сожалению, мы не можем и не имеем права откладывать меры реагирования на эти нарушения. Придется действовать жестко: из-за нарушений будем вынуждены блокировать такие карты. И начнем мы делать это в ближайшее время", - сказала Любимова.

По словам министра, нарушения правил программы наблюдаются как со стороны участников программы, которые, например, покупают билеты не только для себя, но и для друзей, так и со стороны организаций. Они включают в стоимость билетов на культурные мероприятия прочие услуги.

"Мы регулярно информируем МВД о таких фактах. Правоохранительные органы уже возбуждают уголовные дела по фактам нарушений. И мы будем методично продолжать эту работу. Наживаться на программе государственной поддержки нельзя", - заявила Любимова.

Она сообщила, что "Пушкинскую карту" на сегодняшний день оформили свыше 8,8 млн молодых людей, из них 6,8 млн - воспользовались ей.

"Всего за 2 года действия программы было приобретено почти 45 млн билетов. Самой популярной категорией остается кино - это примерно 40% приобретенных билетов. На спектакли, выставки, концерты ребята также очень активно ходят. Причем в денежном выражении на эти категории приходится чуть более 75% расходов по программе", - уточнила Любимова.

"Пушкинская карта"

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

Ранее в Минкультуры сообщили, что карты программы "Пушкинская карта" с 3 августа будут блокироваться до конца календарного года при любом однократном нарушении правил программы, а при нарушении правил три раза участник из программы будет исключен. Согласно правилам программы, билет может купить только владелец карты и только для самостоятельного посещения мероприятия, без права передачи его другим людям, напомнили в министерстве.

В конце июля в ведомстве сообщили, что Минкультуры РФ изменит правила программы для повышения уровня ее защищенности, в частности, будут расширены требования к организациям культуры, пользователям будут поступать уведомления об изменениях в мероприятии, а также будет усовершенствован процесс покупки и контроля билета.