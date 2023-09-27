Минкультуры заявило о планах финансирования "Пушкинской карты" в полном объеме

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование программы "Пушкинская карта" в 2024 и 2025 годах предусмотрено в полном объеме, при необходимости, программа получит дополнительные средства, сообщила в Telegram министр культуры Ольга Любимова.

"Министерство культуры, в связи с появившейся в медиа информацией о сокращении программы "Пушкинская карта", сообщает, что финансирование программы в 2024-2025 годах предусмотрено в полном объеме", - написала она.

По ее словам, участники "Пушкинской карты" смогут приобретать входные билеты на все включенные в программу мероприятия в рамках суммы ежегодного пополнения - 5000 рублей.

25 сентября стало известно, что финансирование программы "Пушкинская карта" в 2024-2025 годах предлагается сократить в общей сложности почти на 8 млрд рублей. Это следовало из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, с текстом которой ознакомился "Интерфакс".

Согласно документу, объем бюджетного финансирования на федеральный проект "Пушкинская карта" в 2024 и 2025 годах предлагается сократить почти на 8 млрд рублей с 16 млрд 411 млн рублей до 12 млрд 508 млн рублей в 2024 году и с 16 млрд 411 млн рублей до 12 млрд 691 млн рублей в 2025 году. При этом, в 2026 году предлагается выделить на программу 28,3 млрд рублей, что на 10% ниже бюджетного прогноза.

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.