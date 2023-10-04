Поступление в РФ зарубежных посылок e-commerce снизилось в I полугодии на 9%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Объем поступивших в РФ почтовых отправлений с товарами e-commerce из-за рубежа в I полугодии снизился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 9% – до 54,6 млн штук на фоне приостановки продаж со стороны западных компаний, говорится в отчете АО "Почта России".

В том числе, объем посылок снизился на 9% до 0,7 млн, мелких пакетов – на 8% до 53,4 млн, EMS-отправлений – на 50% до 0,4 млн.

"Снижение объемов в первой половине 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года связано, в основном, с приостановкой прямых продаж со стороны западных компаний с доставкой в Россию с марта 2022 года и сокращением инвестиций в развитие китайских онлайн-площадок в России. Наибольшее падение объемов (-50%) зафиксировано по продукту "EMS-отправления", так как основной поток этих отправлений приходился на западные страны", - поясняется в отчете.

Кроме того, негативное влияние на количество импортных отправлений оказало ограничение международных платежей банковскими картами, выпущенными в России, сокращение деловой активности с западными странами, сохранение высокой волатильности курса рубля к иностранным валютам, говорится в отчете.

Помимо этого, бурное развитие российских маркетплейсов, расширение ассортимента, улучшение качества их услуг также оказало влияние на переток покупательского спроса из китайских онлайн-магазинов в российские.

Объем исходящих почтовых отправлений из РФ (как внутрироссийских, так и международных) сократился в I полугодии на 3% до 54,7 млн. При этом объем отправленных посылок вырос на 2% до 46,8 млн. Объем отправлений "Мелкий пакет" упал в 4 раза до 0,3 млн. Объем EMS-отправлений составил 7,6 млн штук, что на 18% меньше, чем в I полугодии 2022 года.