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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Турпоток из РФ в Турцию вырос на 45% за восемь месяцев этого года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Иностранный турпоток в Турцию в январе-августе вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Россия заняла первое место с результатом почти 4,35 млн, сообщает портал T24 со ссылкой на данные министерства культуры и туризма республики.

Согласно статистике, турпоток из России в январе-августе вырос на 44,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 4,35 млн. На втором месте Германия, откуда приехали 4,08 млн путешественников (плюс 6%). Замыкает тройку лидеров Великобритания с 2,65 млн туристов (плюс 12,36%). В топ-5 также вошли Болгария и Иран.

Иностранный турпоток в Турцию в августе составил 6,66 млн, это на 5,65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером среди иностранных туристов в последний месяц лета стала Германия, откуда приехали 871,27 тыс. (плюс 1,5% к августу прошлого года) туристов. Второе место с небольшим отставанием заняла Россия (852,6 тыс., плюс 5,68%). Замыкает первую тройку Великобритания (588 тыс., плюс 6,9%). В топ-5 также вошли Иран и Польша.

Турция
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