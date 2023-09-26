Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Кремль не верит в способность оружия изменить расстановку сил в СВО

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Поставки США танков Abrams и дальнобойных ракет Киеву не могут повлиять на исход специальной военной операции, нет оружия, способного изменить расстановку сил на поле боя, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Всё это никоим образом не может повлиять на суть специальной военной операции и на ее исход. Нету никакой панацеи и никакого оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет", - сказал он, комментируя передачу танков Abrams Киеву и обещание президента США передать Украине дальнобойные ракеты.

"Танки Abrams - это серьезное оружие. Но помните, как президент говорил о танках производства другой страны, что они горят за милую душу. Ну, будут и эти гореть", - отметил Песков.

Что касается планируемых поставок дальнобойных ракет, то это тоже серьезное оружие, и таким образом "американцы продолжают повышать свою прямую вовлеченность в этот конфликт".

"Но разумеется, каждый раз наши военные повышают свои навыки и технические возможности по противодействию этим ракетам", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков США Украина Abrams Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Госдуму 10 октября пригласили руководство Банка России

В Госдуму 10 октября пригласили руководство Банка России

Командующий Черноморским флотом принял участие в коллегии Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ заявил о наращивании мощи армии

Глава Минобороны РФ заявил о наращивании мощи армии

Песков не стал комментировать видео с сыном Кадырова

Военная операция на Украине

Шойгу сообщил об уничтожении более 17 тыс. украинских военных за сентябрь

Правительство РФ поддержало поправки о штрафах за утечки персональных данных

Правительство РФ поддержало поправки о штрафах за утечки персональных данных

Лукашенко рассчитывает встретиться с Путиным в октябре на саммите СНГ

Глава Центрального исполкома "Единой России" Сидякин стал депутатом Госдумы

Глава Центрального исполкома "Единой России" Сидякин стал депутатом Госдумы

Губернатор Севастополя объявил о воздушной тревоге в городе

Минобороны заявило о поражении еще двух дронов ВСУ в Курской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });