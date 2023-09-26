Кремль не верит в способность оружия изменить расстановку сил в СВО

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Поставки США танков Abrams и дальнобойных ракет Киеву не могут повлиять на исход специальной военной операции, нет оружия, способного изменить расстановку сил на поле боя, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Всё это никоим образом не может повлиять на суть специальной военной операции и на ее исход. Нету никакой панацеи и никакого оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет", - сказал он, комментируя передачу танков Abrams Киеву и обещание президента США передать Украине дальнобойные ракеты.

"Танки Abrams - это серьезное оружие. Но помните, как президент говорил о танках производства другой страны, что они горят за милую душу. Ну, будут и эти гореть", - отметил Песков.

Что касается планируемых поставок дальнобойных ракет, то это тоже серьезное оружие, и таким образом "американцы продолжают повышать свою прямую вовлеченность в этот конфликт".

"Но разумеется, каждый раз наши военные повышают свои навыки и технические возможности по противодействию этим ракетам", - сказал представитель Кремля.