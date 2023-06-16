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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Президент РФ отметил опасность дальнейшего втягивания НАТО в украинский конфликт

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин завил об угрозе все большего втягивания НАТО в конфликт на Украине.

Выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, президент отметил, что в наступательных действиях Украины принимают участие, в том числе танки "Леопард". "Танки горят, уничтожаются, в том числе, "Леопарды"... Они горят, также будут гореть и F-16, сомнений нет", - сказал Путин.

"Но, если они (самолеты F-16 - ИФ) будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, Россия посмотрит, как и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас", - сказал Путин, подчеркнув, что "это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт".

Владимир Путин НАТО Украина
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