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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Мишустин призвал с осторожностью внедрять технологии искусственного интеллекта

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Распространение механизмов искусственного интеллекта нужно осуществлять аккуратно, не допускать связанных с этой сферой рисков, в том числе, касающихся защиты персональных данных и охраны интеллектуальной собственности, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Подходить к внедрению умных решений нужно крайне аккуратно и крайне внимательно", - сказал он в ходе стратегической сессии "Развитие искусственного интеллекта".

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Мишустин отметил, что повсеместное распространение инноваций всегда несет с собой потенциальные вызовы, в частности, встаювопросы информационной безопасности, хранения персональных данных, охраны интеллектуальной собственности.

"Многие по-прежнему достаточно настороженно относятся к новым технологиям, в том числе, на основании искусственного интеллекта, особенно, когда речь идет о таких чувствительных с точки зрения нравственности и морали областях, как образование, здравоохранение, социальная сфера", - продолжил глава правительства.

По словам премьера, в сфере развития искусственного интеллекта нужно опираться на мнение граждан и использовать только проверенные разработки, которые на деле доказали свою безопасность и востребованность.

"Также надо просчитать все возможные риски и последствия, чтобы они не отразились на человеке", - добавил он.

Мишустин подчеркнул, что только так у общества появится доверие к подобным инновациям.

Михаил Мишустин
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