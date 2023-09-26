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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Кабмин в 2024 г. направит 5,2 млрд руб. на развитие искусственного интеллекта

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство в 2024 году направит на развитие искусственного интеллекта (ИИ) 5,2 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии "Развитие искусственного интеллекта".

"Мы, конечно, продолжим оказывать соответствующую государственную помощь", - сказал премьер.

По его словам, несмотря на то, что сегодня России пытаются закрыть доступ к передовым разработкам, российские производители смогли адаптироваться к этой ситуации.

Объем рынка искусственного интеллекта в 2022 году достиг почти 650 млрд рублей, увеличившись примерно на 18%. В области ИИ задействовано около 1 тыс. российских организаций, сообщил премьер-министр.

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По его словам, правительству предстоит подготовить обновленную национальную стратегию в области ИИ. "Сейчас важно определиться с базовыми сценариями поддержки искусственного интеллекта в России, которые лежат в основе обновленной стратегии. Ну и в целом рассмотреть весь возможный спектр мер, необходимых для достижения поставленных президентом задач в этой области", - сказал он.

Мишустин отметил, что в дальнейшем выполнение обновленной стратегии должно обеспечить рост вычислительных мощностей, запуск венчурного финансирования на средней стадии реализации проектов, устранение регуляторных барьеров.

Как рассказал в свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, обновленная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года включит в себя меры по созданию инфраструктуры, развитию науки, подготовке кадров, поддержке внедрения этих решений.

По его словам, прогнозируется, что к 2025 году ИИ принесет российским компаниям порядка 1 трлн рублей.

По словам Чернышенко, ожидается, что в результате реализации стратегии к 2030 году около 5 тыс. организаций получат поддержку и льготный доступ к вычислительным мощностям для разработки ИИ. Планируется, что благодаря господдержке 95% компаний интегрируют такие технологии в свою работу; 85% всех субъектов экономики будут знакомы с принципами использования ИИ для решения рабочих задач.

К 2030 году планируется запуск более 300 научных и исследовательских прикладных проектов, в том числе с международным участием.

По словам вице-премьера, "при максимальных инвестициях" за 5 лет дополнительный прирост ВВП в результате массового внедрения ИИ может составить 11 трлн рублей.

"Россия уже является сейчас де-факто и намерена продолжать быть страной с одним из самых благоприятных регуляторных режимов в мире для эффективного развития технологий с использованием искусственного интеллекта", - отметил Чернышенко.

Михаил Мишустин Дмитрий Чернышенко
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