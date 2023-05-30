Эксперты призвали защитить человечество от угрозы вымирания из-за искусственного интеллекта

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Центр безопасности искусственного интеллекта (ИИ) в США и другие группы экспертов вместе предупредили, что развитие технологий ИИ грозит исчезновением человечества, и что необходимо принять меры для предотвращения такого сценария развития событий.

"Снижение риска вымирания, которое может произойти из-за ИИ, должно стать глобальным приоритетом наряду с другими угрозами, такими как пандемии и ядерная война", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Центра (Center for AI Safety).

Документ подписали эксперты в области ИИ, а также специалисты в сфере информационных технологий, экономики, математики, философии. Среди них - гендиректор компании Open AI и программист Сэм Олтмен, один из разработчиков ИИ британский ученый Джеффри Хинтон.

Инициаторы заявления распространили его с целью повысить осведомленность о риске ИИ, начать дискуссии на эту тему, а также рассказать об увеличении числа экспертов и общественных деятелей, которые серьезно относятся к угрозам от передовых технологий ИИ.

Associated Press напоминает, что ранее в этом году владелец Twitter, SpaceX и Tesla Илон Маск, а также более 1 тыс. научных исследователей и технических специалистов подписали письмо с призывом приостановить на полгода программы развитие ИИ, поскольку, по их словам, "это создает серьезные риски для общества и человечества".