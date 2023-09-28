Депутаты-аграрии выступили против квот на импорт средств защиты растений

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Планы Минпромторга по введению квот на импорт в Россию химических средств защиты растений (ХСЗР) вызвали критику депутатов-аграриев в Госдуме.

"Немаловажный вопрос, решение по которому пока не принято, но он активно обсуждается - это квоты на агрохимию, которые Минпромторг активно обсуждает и пытается ввести. Я думаю, что из этого ничего хорошего не получится, потому что это уменьшит конкуренцию на рынке агрохимии", - заявил зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Гончаров на конференции "Агроинвестор: PRO растениеводство" в Москве.

"И, самое главное, какая цель? На сегодня нужно спасать нашего драйвера сельского хозяйства - это растениеводство. У нас у производителей агрохимии отечественных какие-то экономические проблемы? Идя на это мероприятие, я посмотрел в СПАРК отчетность этих производителей. Нет у них проблем, судя по отчетности", - сказал он.

По его словам, вопрос о введении квот планируется обсудить на заседании комитета.

"Позиция однозначная, что делать этого нельзя, постараемся ее донести до Минпромторга, хотя, конечно, сделать аграрному комитету это не так просто, сложнее, чем Минсельхозу", - заявил депутат.

При этом Гончаров заявил, что даже на информации о планах по введению квот на импорт ХСЗР некоторые производители агрохимии уже повысили цены на свою продукцию.

Минпромторг подготовил проект постановления правительства о введении с 1 января по 30 июня 2024 года квот на импорт ХСЗР.

По данным ведомства, сейчас импортируется 635 препаратов ХСЗР (291 гербицид, 148 инсектицидов, 194 фунгицида, 2 прочих СЗР) из 28 стран 54 компаниями. Российские производители выпускают 757 препаратов-аналогов. Отсутствуют аналоги только по 2 препаратам (гербициды), суммарный объем ввоза которых в 2022 году составил 43,8 тонны.

Выпуском химических средств защиты растений в России занимаются 10 крупных предприятий, суммарная мощность производства которых на начало 2023 года составляла 380 тысяч тонн. До 2025 г. планируется ввод дополнительных мощностей на 110 тысяч тонн. Объем потребления ХСЗР на российском рынке в 2022 году составил 230 тысяч тонн, из которых 176 тысяч тонн произведено российскими предприятиями на собственных мощностях, импортировано 71,2 тысячи тонн.