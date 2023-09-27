Производство водорода на Сахалине планируется начать в 2026 году

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Первую очередь завода по производству водорода на Сахалине мощностью 30 тыс. тонн планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Ввод в эксплуатацию первой очереди производства объемом 30 тыс. тонн в год запланирован на конец 2026 года, а выход на 100 тыс. тонн - в 2030 году", - сообщил он на конференции "Нефть и газ Сахалина" в Южно-Сахалинске в среду.

Глава региона отметил, что "Росатом" подготовил технико-экономическое обоснование строительства этого завода и в настоящее время разрабатывает обоснование инвестиций.

"На Восточном экономическом форуме компания "Русатом Оверсиз" уже подписала с корейскими партнерами соглашение о поставках водорода", - напомнил Лимаренко.

По его словам, доля российских технологий в этом проекте может составить до 80%.

"Завод по производству водорода станет частью Восточного водородного кластера, который мы создаем на Сахалине. Этот проект вошел в концепцию развития водородной энергетики Российской Федерации", - сказал губернатор.

В состав кластера войдет водородный полигон, его создание уже началось. Базовой площадкой для полигона в Южно-Сахалинске станет специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ "САМИ") ДВО РАН, "там будут проведены испытания и апробация водородного оборудования".

Как сообщалось ранее, сахалинский водородный завод обеспечит низкоуглеродное производство водорода методом паровой конверсии метана с технологией его улавливания.

"Росатом" в 2022 году сообщал, что "Русатом Оверсиз" (входит в "Росатом") и китайская CEEC планируют в 2025 году начать экспорт низкоуглеродного водорода с Сахалина в Китай. Стороны заключили соответствующий меморандум. Начать строительство водородного завода планировалось в 2023 году. "Для экспорта водорода в Китай рассматриваем сценарий судовой перевозки водорода в сжиженном виде в контейнерах-цистернах", - отмечал тогда президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов.

Весной 2021 года "Русатом Оверсиз", французская Air Liquide - один из ведущих мировых производителей промышленных газов и правительство Сахалинской области подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможности строительства на Сахалине комплекса по производству до 100 тыс. тонн водорода в год. Однако в сентябре 2022 года французская компания объявила, что выходит из российских проектов и прекращает деятельность в РФ. В "Росатоме" тогда отметили, что соглашение между сторонами истекло. Госкорпорация отказалась "от концепции единого поставщика" и продолжает реализацию проекта самостоятельно при участии ряда российских и зарубежных партнеров.