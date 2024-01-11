Кольская АЭС планирует производить до 150 т чистого водорода в год

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Объем производства водорода на будущем стендовом испытательном комплексе на Кольской АЭС (КАЭС, Мурманская область) составит до 150 тонн водорода в год, сообщила пресс-служба станции.

Продукцией стендового испытательного комплекса станет особо чистый водород, сжатый до 400 атм. с годовым объемом производства до 150 тонн, говорится в сообщении.

В декабре 2023 года директор КАЭС Василий Омельчук сообщил, что станция сохраняет планы запустить стендовый испытательный комплекс в 2025 году. При этом он отмечал, что водородные проекты изначально были ориентированы на экспорт. "Сегодня экспорт для нас закрыт, поэтому водородные проекты в определенной неопределенности (...)", - говорил он.

Ранее Омельчук сообщал, что мощность комплекса по производству водорода составит 200 тонн в год.

АО "Концерн Росэнергоатом" с апреля 2023 по апрель 2024 года проводит оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта строительства стендового испытательного комплекса по производству водорода на КАЭС. В документации отмечалось, что производительность испытательного комплекса по производству водорода должна составить 200 нормальных кубометров в час. Метод производства – электролиз воды.

В конце 2022 года пресс-служба КАЭС сообщила, что станция стала пилотной площадкой для производства водорода по новой экологичной технологии, на станции запущено опытное производство. Вместо электролизеров щелочного типа были применены протонообменные мембраны. Чистота водорода составила 99,999%.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии, вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.