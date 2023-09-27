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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемические пороги в 35 городах России

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемические пороги на 20% в 35 городах страны, сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России, как правило, начинается в октябре, однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас. Превышение эпидемических порогов заболеваемости на 20% и более зарегистрировано в 35 российских городах", - сказал Чуланов в среду.

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По его словам, всего в России, по данным мониторинга, за неделю было зарегистрировано более 1,2 млн случаев ОРВИ, "но доля вирусов гриппа сейчас незначительная".

"С начала сентября в нашей стране проводится кампания по вакцинации населения против гриппа. Поэтому людям, которые ещё не успели вакцинироваться, рекомендуется сделать это в ближайшее время. Важно защитить свое здоровье до широкого распространения вирусов гриппа, особенно людям из групп риска", - сказал Чуланов.

Минздрав ОРВИ грипп
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