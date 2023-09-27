Роспотребнадзор не видит оснований для введения всеобщего масочного режима в РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что текущая эпидемиологическая ситуация в стране не требует введения всеобщего масочного режима.

"На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести такова, что оснований для введения тотального масочного режима в целом по стране нет", - сказала Попова журналистам в рамках II международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания, которые проходят в Астраханской области.

Она отметила, что масочный режим вводится среди профессиональных групп, где это необходимо. Такие решения принимаются внутри субъектов.

Попова также добавила, что есть регионы, где эпидситуация хуже, чем в остальных, но она не связана с гриппом или коронавирусом, а больше с заболеваемостью ОРВИ.

О том, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемические пороги на 20% в 35 городах страны, сообщил ранее в среду журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.