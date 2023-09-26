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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась на 22,3%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю с 18 по 24 сентября увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 22,3%. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 10,0 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,3%. Увеличение заболеваемости отмечено в 74 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране", - сообщили в оперативном штабе.

Там также отметили, что за прошедшую неделю скончались 24 человека.

В период с 11 по 17 сентября сообщалось об увеличении заболеваемости на 48%, было зарегистрировано 14 умерших. Таким образом, заболеваемость показывает рост седьмую неделю подряд.

За прошедшую неделю количество госпитализаций составило 2 328 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 18%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах РФ, в том числе в 16 регионах увеличение более чем в среднем по России.

С 18 по 24 сентября выздоровели 10 327 человек, или на 41,9% больше в сравнении с предыдущей неделей.

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