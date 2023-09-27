Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Минэкономразвития ждет привлечения инвесторов в РФ за счет развития турпотока

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Развитие туризма в России привлекает все больше инвесторов, как российских, так и иностранных, повышению интереса будет способствовать восстановление турпотока, заявил на отраслевой конференции глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Туризм дает большой макроэкономический эффект для торговли, инвестиций. По поводу инвестиций непосредственно в туризм, то интерес определенный есть. Другой момент, что этот интерес будет, когда восстановится турпоток", - сказал он.

По его словам, российские инвесторы также готовы вкладываться, но на сегодняшний день одной из основных проблем является дефицит кадров в системе управления.

"Часть западных сетей ушла из России, а те, кто остались, не расширяются. А нам нужно расширяться. И то, что они нам приносили - корпоративную культуру, высокие стандарты и так далее. Всем нужна разумная конкуренция", - объяснил министр.

Он добавил, что центры компетенции западных компаний находились за рубежом, и после их ухода из РФ придется воссоздавать. "Мы заинтересованы в иностранных инвестициях, но не потому, что без них не будет развития, а потому что нужно обеспечить качество, более высокие стандарты", - подчеркнул Решетников.

Максим Решетников Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думу внесли законопроект, направленный на борьбу с финансовыми пирамидами

Роспотребнадзор не видит оснований для введения всеобщего масочного режима в РФ

Суд удовлетворил иск о возврате Дальнегорского ГОКа в госсобственность

Еще 23 британских подданных подпали под российские санкции

Еще 23 британских подданных подпали под российские санкции

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемические пороги в 35 городах России

Маршал Хафтар в Москве обсудил отношения между Ливией и Россией

Маршал Хафтар в Москве обсудил отношения между Ливией и Россией

Минобрнауки РФ определило минимальные баллы для ЕГЭ в 2024-2025 учебном году

Минобрнауки РФ определило минимальные баллы для ЕГЭ в 2024-2025 учебном году

Что произошло за день: вторник, 26 сентября

Апелляционный суд утвердил 19 лет колонии Навальному по делу об экстремизме

Дума 26 октября намерена рассмотреть проект федерального бюджета РФ в I чтении

Дума 26 октября намерена рассмотреть проект федерального бюджета РФ в I чтении
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });