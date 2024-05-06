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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

МИД заявил о праве на зеркальный ответ Штатам на размещение РСМД в Европе и АТР

Россия активизирует доработку и начнет производство новых ракетных комплексов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - США встали на путь размещения в различных регионах комплексов РСМД, в случае их появления где бы то ни было Россия оставляет право ответить зеркально и прекратить действие одностороннего моратория на размещение таких систем, заявили в МИД России, комментируя анонсированные учения ядерных сил.

США "открыто и явно встали на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), которые ранее были запрещены по Договору о РСМД", сказано в комментарии.

На Смоленской площади отметили, что после прекращения действия договора США "незамедлительно активизировали разработку и испытания ракетных систем указанного класса, а также приступили к формированию специализированных военных подразделений с региональной привязкой и проработке вопроса о создании необходимой инфраструктуры".

"Теперь США начали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и АТР якобы на время проведения учений с союзниками, что указывает на то, что производство и "обкатка" данных вооружений идет полным ходом, - говорится в заявлении. - Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений".

В ответ на действия США Россия "активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов", пообещал МИД.

"Причем с учетом проведения ранее объявленных НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени. При потенциальном принятии решений о развёртывании таких вооружений географию их размещения оставляем на своё усмотрение", - заявили в министерстве.

В Москве считают, что НАТО "осознанно ведут дело к дальнейшей эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения стран НАТО с Россией в рамках реализации враждебного курса на нанесение нашей стране "стратегического поражения"".

"Констатируем, что агрессивное стремление стран НАТО подорвать безопасность Российской Федерации набирает обороты. В связи с этим хотели бы напомнить, что гарантированная защита суверенитета и территориальной целостности нашей страны является наивысшим приоритетом российской политики в области военной безопасности, включая аспект ядерного сдерживания", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что ожидается появление "в ближайшее время на украинском ТВД многофункциональных самолетов F-16 американского производства". "Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения - неядерного и ядерного. Самолеты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых "совместных ядерных миссиях" НАТО, - отметили на Смоленской площади. - Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолёты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию".

В Москвуе также обратили внимание "на заявления руководства Польши о том, что вопрос о необходимости разместить американское ядерное оружие на польской территории был прямо поставлен Варшавой перед Вашингтоном, причём в практической плоскости".

В заявлении российского внешнеполитического ведомства также говорится: "Не могут не поражать своей безответственностью и бездумностью высказывания президента Франции Макрона о возможности направления на Украину французских и других натовских контингентов. Более того, в западных СМИ появилась информация о том, что некоторое количество наемников из французского "Иностранного легиона" уже находится на Украине. Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, что означало бы лобовое военное столкновение ядерных держав".

"Нами отфиксирована и серия шагов с французской стороны, включающая военные учения и иные мероприятия, которые, по всей видимости, должны подкрепить заявления Макрона демонстрацией имеющихся у Парижа ядерных возможностей", - заявили в МИД России.

Объявленные Министерством обороны учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия МИД рекомендует "рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и предпринятых рядом стран НАТО резко дестабилизирующих действий, направленных на нагнетание силового давления на Российскую Федерацию и создание дополнительных угроз безопасности нашей страны в привязке к конфликту на Украине и вокруг нее". Ранее аналогичные объяснения дали в Кремле и российском Совбезе.

МИД НАТО РСМД АТР США Украина Европа
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