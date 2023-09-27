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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Морской линии в Калининград пообещали еще три железнодорожных парома

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Три железнодорожных парома предполагается дополнительно построить для обеспечения транспортного сообщения с Калининградской областью, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Так он прокомментировал итоги совещания президента Владимира Путина с министрами по вопросам социально-экономического развития региона.

"Мы понимаем, что те вызовы, которые стоят перед текущим развитием Калининградской области, имеют долгосрочный характер. Поэтому сегодня обсуждали продление различных программ (поддержки региона - ИФ), выделения денег на эти программы и дополнительного строительства трех железнодорожных паромов для того, что быть абсолютно независимыми от тех или иных решений третьих стран", - сказал Решетников.

По его словам, деньги Минфином уже выделены.

Решетников напомнил, что в условиях антироссийских санкций под ограничения подпали порядка 80% всей номенклатуры грузов, необходимых для существования и развития области.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня 2022 года ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля 2022 года республика сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На конец сентября морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивают четыре железнодорожных парома и 20 различных судов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Максим Решетников Минфин Минэкономразвития Калининградская область
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