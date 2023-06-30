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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

На линию Усть-Луга - Балтийск до конца года могут встать еще два парома

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Морские перевозчики рассматривают возможность привлечения на линию Усть-Луга (Ленинградская область) - Балтийск (Калининградская область) двух дополнительных паромов до конца 2023 года, в среднесрочной перспективе Росморречфлот изучает вопрос строительства двух новых железнодорожных паромов. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Борис Ташимов.

"Спрос на перевозки (грузов между Калининградской областью и остальной территорией России - ИФ) существенно превышает провозные емкости, что не позволяет обеспечить потребности всех грузовладельцев и перевозчиков. Здесь работаем по нескольким направлениям.

Во-первых, судоходными компаниями сейчас прорабатывается вопрос о постановке на линию двух дополнительных паромов уже в текущем году, это позволит нарастить провозные способности и создать резерв для замещения судов, выбывающих в ремонт", - пояснил Ташимов на коллегии Росморречфлота в пятницу.

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"В среднесрочной перспективе планируем строительство еще двух железнодорожных паромов. Рассчитываем, что на эти цели будут выделены средства федерального бюджета", - сказал замглавы ведомства.

Он уточнил журналистам, что вопрос финансирования строительства двух судов пока прорабатывается с Минфином. "Стоимость определим после того, как поймем потребность с Минфином. В районе трех лет рассчитываем выйти на строительство (паромов - ИФ)", - уточнил Ташимов.

В ходе коллегии замглавы агентства отметил, что за 5 месяцев 2023 года в сообщении с Калининградской областью паромами перевезено 890 тыс. тонн грузов. Их средняя загрузка в направлении Калининграда составила 95%, в направлении Ленинградской области – 85%.

Он отметил, что продолжается проработка вопроса о переориентировании грузов на танкерный и балкерный флот.

Одним из решений, позволивших увеличить провозные мощности морского флота в калининградском направлении, стала контейнеризация грузов, добавил Ташимов. "За пять месяцев 2023 года было перевезено 39 тыс. контейнеров, это почти в два раза больше показателя за весь прошлый год", - отметил он. По словам замглавы ведомства, дефицит провозных мощностей для грузов в контейнерах в настоящее время отсутствует, морские операторы готовы в кратчайшие сроки нарастить грузоперевозки и поставить на линии дополнительные контейнеровозы.

Калининградская область Калининград Росморречфлот Балтийск
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