Вернувшийся на линию в июле паром "Балтийск" вновь встанет на ремонт на полгода

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Паром "Балтийск", вышедший после ремонта на линию "Морпорт Усть-Луга - морпорт Калининград" лишь две недели назад, требует нового ремонта, следует из документации на сайте госзакупок.

Согласно документации, ФГУП "Росморпорт" объявило электронный аукцион на "выполнение работ по ремонту механической и электрической частей парома "Балтийск" в объеме очередного освидетельствования РС" (регистр судоходства - ИФ). Ремонтные работы должны будут проводиться на борту судна в порту Усть-Луга, их нужно завершить к 28 февраля 2024 года.

Стоимость работ – 263 млн рублей.

Паром "Балтийск", владельцем и оператором которого является "Росморпорт" (ранее паром работал под управлением оператора ООО "Оборонлогистика"), с января по июль 2023 года проходил ремонт. В настоящее время он работает на линии Усть-Луга - Балтийск.

Грузовая вместимость судна позволяет перевозить от 70 до 130 железнодорожных вагонов в зависимости от типа вагонов и расстояния между их сцепками. На пароме также можно перевозить до 118 фур или до 325 автомобилей (длиной до 5 м) и 12 пассажиров, которые размещаются в 6 двухместных каютах.

На конец июня морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности порядка 20 сухогрузов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.